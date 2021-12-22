Риелторы спрогнозировали затишье на рынке новостроек России в 2022 году

Очередное повышение ключевой ставки Центробанком в декабре (на один процентный пункт, до 8,5%) - предвестник стабилизации рынка недвижимости в 2022 году, высказала ТАСС мнение директор департамента управления сетью федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова. "Однако в первом квартале 2022 года не исключена новая волна ажиотажного спроса за счет тех, кто решит успеть оформить ипотеку до повышения ставок банками. Поэтому в первом квартале и спрос, и динамика роста средней цены вероятны на уровне 1-1,5% в месяц, а ко второму полугодию начнется постепенная стабилизация рынка жилья", - прогнозирует она. Если ставки по ипотеке не превысят критический уровень в 14%, то по итогам 2022 года динамика роста средней стоимости квадратного метра на первичном рынке РФ будет очень сдержанной - не более 10%, считает Ахметдинова.

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. После ажиотажа 2020-2021 годов, главным драйвером которого стала льготная ипотека, в следующем году на рынке новостроек России наступит затишье, рост цен будет умеренным и вряд ли превысит 1,5% в месяц. Годовое увеличение стоимости квадратного метра может составить 10-15%, прогнозируют опрошенные ТАСС риелторы.

Рост цен на российские новостройки в 2022 году будет примерно в два раза ниже, чем в 2021 году - на уровне 12-15%, прогнозирует руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. "Конечно, хотелось бы, чтобы квадратный метр стоил дешевле, но реальность говорит о том, что цены снижаться не будут, цены вообще никогда не снижаются", - сказала ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова.

В условиях дорожающей ипотеки и растущей стоимости жилья существует вероятность, что правительство поможет бизнесу и покупателям, полагает управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. "Мы надеемся на меры со стороны государства, направленные на поддержание спроса и сдерживание роста себестоимости. Поэтому прогнозируем, что возможный рост цен на первичном рынке в 2022 году может носить умеренный характер и будет сопоставим с инфляцией в годовом выражении (8-10%)", - сказала собеседница агентства.

Уже сейчас на рынке российских новостроек наблюдается постепенное снижение ежемесячных темпов прироста цены, сообщила в свою очередь ТАСС генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова. "В целом все говорит о наступлении стагнации - как на уровне цен, так спроса, предложения. После ажиотажа в 2020 году и первой половине 2021 года (до пересмотра условий льготной ипотеки - прим. ТАСС) рынок приходит в состояние равновесия, которое может продлиться максимум до первого квартала следующего года. Динамика цен будет в пределах уровня инфляции, в среднем по рынку прирост составит не более 1,2-1,5% в месяц", - считает она.

Сто тысяч за "квадрат"

В 2022 году на рост стоимости квадратного метра в российских новостройках будут влиять инфляция, растущая себестоимость строительства, подорожание земли, отток мигрантов, распространение счетов эскроу, прогнозируют опрошенные ТАСС эксперты. "Полагаю, у застройщиков вырастут расходы по проектному финансированию, что будет компенсироваться за счет роста стоимости квадратного метра. В совокупности эти факторы приведут к тому, что девелоперы будут вынуждены скорректировать проектные бюджеты на 15-50%, что повлечет за собой удорожание квартир", - сказал коммерческий директор девелоперской компании 3S Group Дмитрий Пичугин.

Согласно данным ЦИАН, уже в декабре 2021 года средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках преодолела отметку в 100 тыс. рублей (102,3 тыс. рублей в городах с населением от 500 тыс. человек). С декабря 2020 года цены c 76,8 тыс. рублей выросли на 33%. Самую большую динамику показывают города Краснодарского края, популярность которых растет в условиях полузакрытых границ и удаленного формата работы. Так, в Сочи на фоне моратория на строительство жилье за год подорожало более чем в два раза, это единственный город, где, как и в Москве, стоимость квадратного метра выше 300 тыс. рублей.

"В Сочи квартиры эконом-класса, стоившие в начале года полтора миллиона рублей, уже стоят четыре. В домах бизнес-класса квартиры площадью 100 кв. м, которые стоили 26-30 млн рублей, выставляются за 60 млн рублей. Частные домовладения, предлагавшиеся за 50-60 млн рублей, оцениваются в 100-120 млн рублей", - рассказала Могилатова.

В Краснодаре, по данным аналитиков ЦИАН, годовой прирост цен на новое жилье составил 74%. При этом в Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за год на 32%. Среди лидеров по динамике роста стоимости нового жилья также оказались города с небольшим объемом предложения - Тольятти (61,8%), Кемерово (46,9%), Томск (43,8%), Астрахань (59,6%) и Оренбург (88%). Минимальный годовой прирост цен на новостройки - в Набережных Челнах и Махачкале (6% и 10% соответственно).

Скидки будут больше

На вторичном рынке цены на жилье в 2022 году также будут расти без всплесков - примерно на 2-3% в месяц, полагает коммерческий директор, партнер риелторской компании Est-a-Tet Владимир Моребис. По словам собеседника агентства, такую динамику можно ожидать уже с февраля. Не исключено, что на вторичном рынке начнет увеличиваться уровень дисконта, который сейчас находится на рекордно низком уровне - 2,6%, добавила Ахметдинова.

С учетом того, что первичный рынок по средней стоимости квадратного метра обогнал за последний год вторичный, нарушив тем самым привычную логику, у "вторички" сейчас больше потенциал роста, считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "Здесь нет ничего удивительного - главный драйвер роста цен, льготная ипотека, распространялась только на первичную недвижимость. Но полагаю, дорожать еще весь следующий год наверняка смогут себе позволить наиболее интересные предложения из "вторых рук", - сказала она ТАСС.

На вторичном рынке крупных городов России квадратный метр за 2021 год подорожал на 21% - до 80,04 тыс. рублей, при этом практически везде назрел дефицит предложения, отмечают аналитики федеральной компании "Этажи". В частности, в Санкт-Петербурге "вторичка" за год подорожала на 15,5% - до 167 тыс. рублей, среди региональных лидеров роста - Краснодар (30%), Ростов-на-Дону (24%) и Омск (23%). В Москве средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 25% - до 287 тыс. рублей, при этом заметный рост цен произошел в домах под реновацию, особенно в ближайших очередях под снос, заметил Моребис. По его словам, в ряде случаев уже сейчас в Москве стоимость жилья в пятиэтажке под реновацию может приближаться к цене равнозначной новой квартиры.