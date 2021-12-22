Росгвардия получила более 600 квартир от застройщиков Москвы в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 600 квартир с отделкой застройщики Москвы передали Росгвардии для обеспечения военнослужащих жильем, говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

"Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) в рамках программы по обеспечению жильем военнослужащих получат от московских застройщиков более 600 квартир с отделкой. Квартиры для военнослужащих были приобретены в рамках госконтрактов, начиная с 2018 года", - говорится в сообщении.

В релизе также отмечено, что квартиры располагаются в современных жилых комплексах с благоустроенными дворовыми территориями, развитой социальной и коммерческой инфраструктурой.

"Фактически для обеспечения военнослужащих жильем Росгвардия с минимальными затратами приобрела современные квартиры комфорт-класса. Цена приобретения жилья Росгвардией по госконтрактам была значительно ниже рыночных значений. При средней стоимости кв. м в данных жилых комплексах на уровне 180 тыс. рублей цена для Росгвардии составила 90 тыс. рублей за кв. м. Таким образом, благодаря эффективным действиям руководства Росгвардии, за счет комплексной закупки квартир на ранней стадии проектов у ведущих застройщиков Московского региона экономия бюджетных средств составила более 2,5 млрд рублей", - говорится в релизе Росгвардии.

"Впервые с момента формирования ведомство выделяет такое количество квартир военнослужащим в Москве. Мы уверены, что в ближайшие годы вопрос с предоставлением жилья будет практически решен", - приводятся в сообщении слова главы Росгвардии Виктора Золотова.

Отмечается, что в первую очередь жилье получат льготные категории военнослужащих. Кроме того, ведомство начало строительство собственных жилых комплексов в Москве и Санкт-Петербурге более чем на 1,6 тыс. квартир, говорится в сообщении.