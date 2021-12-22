Власти Тверской области намерены досрочно завершить расселение более 360 аварийных домов

ТАСС, 22 декабря. Правительство Тверской области приняло решение сократить запланированные на 2025 и 2026 годы сроки реализации программы расселения 363 аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. В 2023 и 2024 году в новые квартиры переедут более 5,1 тыс. человек, сообщил в понедельник губернатор Игорь Руденя по итогам заседания областного правительства.

"Планы по реализации программы переселения из аварийного жилья на 2025 и 2026 годы будут выполнены в 2023 и 2024 годах. Сегодня очень важно оперативно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья. Чем быстрее будут построены и введены квадратные метры, тем скорее наши граждане переедут в новые дома, что кардинально изменит качество их жизни", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

В пресс-службе отметили, что речь идет о жилье, признанным аварийным до 1 января 2017 года. Планируется расселить жителей домов общей площадью порядка 88,4 тыс. кв. метров, где проживает более 5,1 тыс. человек. "В общей сложности досрочно будет переселено 363 дома в Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Лихославльском, Молоковском, Пеновском, Рамешковском и Селижаровском муниципальных округах, а также Бельском, Калязинском, Калининском, Максатихинском и Сонковском районах", - добавили в пресс-службе.

Ранее власти региона сообщали, что по итогам реализации первого этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья в Тверской области в 2019-2020 годах в благоустроенное жилье переехали 403 человека. На втором этапе (2020-2021 годы) жилищные условия улучшат еще 538 человек, расселяемая площадь превысит 8,8 тыс. кв. метров. Всего начиная с 2016 года в Тверской области из аварийного жилья расселено более 8,6 тыс. человек.

Федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья является частью национального проекта "Жилье и городская среда". Нацпроект предполагает увеличение доступности собственного жилья благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Людей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства.