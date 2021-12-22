Стройкомпании предупредили о рисках для госконтрактов в России из-за новых правил оплаты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новые правила казначейского сопровождения, которые начнут действовать с 2022 года, могут привести к нарушению сроков по исполнению госконтрактов в дорожно-строительной отрасли вплоть до полной остановки работ. С таким предупреждением Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) обратилась к главам Минэкономразвития и Минстроя (копии писем есть в распоряжении ТАСС).

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс РФ о порядке казначейского сопровождения средств по государственным контрактам, а также утвержденные правительством правила такого сопровождения. Во исполнение этих нововведений Минфин также разработал ряд проектов нормативных правовых актов. Согласно этим документам, с 2022 года расширенное казначейское сопровождение будет применяться к госконтрактам на сумму от 1 млрд рублей.

"Полагаем, что введение в действие указанных нормативных правовых актов с 1 января 2022 года является преждевременным, поскольку их реализация может привести к блокированию деятельности строительных компаний, что в свою очередь повлечет нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам", - говорится в письмах НАИК к министру экономического развития Максиму Решетникову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Как поясняется в обращениях, по госконтрактам на сумму более 1 млрд рублей деньги будут поступать на лицевой счет, что сделает их неликвидными до исполнения контракта. Расходы, не относящиеся к конкретному объекту, будут оплачиваться из собственных средств строительных компаний. Выполненные работы будут оплачиваться только после подтверждения Федеральным казначейством, из-за чего увеличатся сроки расчетов с контрагентами. Кроме того, новые правила приведут к трудностям с привлечением субподрядчиков, сокращению числа соисполнителей и привлечению дополнительных трудовых ресурсов.

"По сути, в строительной отрасли грядет катастрофа. В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств ввиду произошедшего удорожания строительных ресурсов, принятые новеллы остановят строительство всех крупных объектов", - приводит пресс-служба НАИК слова гендиректора ассоциации Марии Ярмальчук. В связи с этим НИАК просит изменить срок вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов.

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний создана в 2021 году. В ее состав вошли крупнейшие компании в сфере инфраструктурного строительства - ДСК "Автобан", "Дороги и мосты", "Стройтрансгаз", "Донаэродорстрой", группа компаний "Нацпроектстрой", "Центродорстрой", "ВАД", "Новосибирскавтодор", "Мостострой-11", инфраструктурная корпорация "АЕОН" и другие. Председателем совета НАИК избран вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Вдовин.