Программа реновации стартовала в Раменском

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Реализация комплекса мер для переселения жителей из ветхих и аварийных домов в новое и комфортабельное жилье в рамках региональной программы реновации стартовала в подмосковном Раменском округе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

В конце апреля Воробьев в ежегодном обращении к жителям региона анонсировал запуск программы реновации жилья в Московской области. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова поясняла, что власти начнут работу по программе расселения ветхого и аварийного жилья в рамках комплексного развития территорий в третьем квартале 2021 года.

"Раменский городской округ стал вторым муниципалитетом Московской области после городского округа Мытищи, где началась реализация комплекса мер для переселения жителей из ветхих и аварийных домов в новое и комфортабельное жилье в рамках региональной программы реновации. 22 декабря 2021 года по итогам открытого аукциона определен застройщик, который приступит к реализации пилотного проекта - ООО СЗ "Ильинский" получил право на заключение договора о комплексном развитии территории в рабочем поселке Ильинский Раменского городского округа", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что под реновацию попали два деревянных двухэтажных дома 1938 года постройки на улице Московская, в которых проживает около 60 человек. Люди переедут в новое жилье на улице Театральная.

"По проекту построят пять четырехэтажных домов, в одном из которых на первом этаже будет детский сад для 65 малышей. Сами дома возведут по новым стандартами жилищного строительства Московской области: с максимально удобными как для маломобильных групп граждан, так и для родителей с колясками и маленькими детьми безбарьерными входами в подъезд; с дворами без машин и благоустроенной территорией; с чистыми подъездами без мусоропроводов, на смену которым придут специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора мусора", - добавили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что все квартиры, предоставляемые в рамках реновации, будут с отделкой комфорт-класса, с металлическими дверями и энергоэффективными окнами, санузлами и кухнями с сантехникой.

Отмечается, что в следующем году программа реновации начнет реализовываться в Балашихе, Красногорске, Фрязине, Пушкинском и Одинцовском округах.