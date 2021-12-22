Степашин призвал увеличить нормативы цен при расселении аварийного жилья

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Норматив стоимости жилья, используемый для расчетов при расселении аварийного фонда, необходимо пересмотреть из-за удорожания стройматериалов. Об этом в среду сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Мы справимся с теми задачами [по расселению аварийного жилья], которые поставил перед нами президент, но есть одна проблема - резкое подорожание цен на стройматериалы. Меры, я знаю, предпринимаются, создана рабочая группа, даны хорошие поручения, я с ними полностью согласен. Но нам надо будет, конечно, пересмотреть нормативы, связанные со стоимостью квадратного метра", - сказал Степашин.

По его мнению, в некоторых случаях рост цен на стройматериалы связан со спекуляцией. В качестве примера он привел подорожание песка на 100%. При этом со следующего года начинается новая программа расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, напомнил Степашин.

Минстрой России в ноябре подготовил проект приказа, в котором впервые рассчитал норматив стоимости жилья по новой методике, приближенной к рыночным ценам. Министерство предложило на первое полугодие 2022 года установить норматив в среднем по стране в размере почти 71 тыс. рублей за квадратный метр - это на 27%, или почти на 15 тыс. рублей больше, чем во втором полугодии 2021 года.

Норматив стоимости квадратного метра используется для расчетов размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного фонда. Показатели средней стоимости, согласно новой методике расчета, определяются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Исключение составляют регионы Дальневосточного федерального округа, для которых средняя стоимость жилья устанавливается по первичному рынку.

Нормативы, рассчитанные по старой методике, действовавшей с 2018 года, отдалены от рыночных показателей, а в некоторых регионах разница доходит до 40%, отмечали ранее эксперты в строительной отрасли. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин еще в феврале 2020 года поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства.