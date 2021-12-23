Фонд развития территорий сформируют в два этапа

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Создание Фонда развития территорий будет вестись в два этапа, сообщила в четверг на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова.

Фонд развития территорий планируется создать в форме публично-правовой компании после слияния Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Госдума 16 декабря приняла законопроект в третьем, окончательном чтении, теперь он должен быть рассмотрен Советом Федерации.

"На первом этапе будут сформированы органы управления Фонда развития территорий, которые будут также осуществлять управление Фондом ЖКХ. При этом Фонд ЖКХ будет осуществлять свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. На заключительном этапе Фонд ЖКХ присоединится к новому фонду и прекратит свое существование. При этом предусмотрено создание органов управления новым фондом, попечительского совета в качестве надзорного органа за деятельностью фонда, контроля принятия решений и их исполнения. Предполагается, что состав попечительского совета будет формироваться в том числе из представителей Федерального Собрания", - пояснила Иванова.

Она отметила, что, согласно законопроекту, Фонд развития территорий ежегодно будет формировать отчет о деятельности и представлять на рассмотрение президенту РФ, Госдуме и Общественной палате.

Иванова также пояснила, что новый фонд в полном объеме сохранит полномочия объединяемых фондов. В то же время на него будут возложены новые функции.

"Это наделения нового фонда полномочиями по реализации проектов комплексного развития территорий в случае, если решение о реализации таких проектов принимается правительством. Следующая новация - это полномочия по реализации новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2018 года <...> Также предусмотрены новые полномочия по привлечению средств Фонда национального благосостояния, также было поручение президента о выделении 150 млрд рублей из ФНБ на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Предполагается, что оператором новых средств будет новый фонд", - сказала заместитель министра.

О Фонде развития территорий

К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий. Также фонд будет обеспечивать сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, содействовать реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов.

Фонд сможет осуществлять комплексное развитие территорий на основании решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.

К полномочиям нового фонда, как следует из закона, относится формирование компенсационного фонда за счет взносов застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков. Еще одной функцией фонда станет финансирование завершения строительства многоквартирных домов, таунхаусов, паркингов, объектов социальной инфраструктуры и т. д.