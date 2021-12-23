Москва и Санкт-Петербург вышли из первой десятки городов мира по росту цен на жилье

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва за третий квартал 2021 года переместилась с пятого на 20-е место в рейтинге Global Residential Cities Index (отслеживает динамику цен на недвижимость в мире), Санкт-Петербург - с восьмого на 15-е место. Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компаний Knight Frank.

Исследование проводилось среди 150 крупнейших городов мира. Средний годовой рост цен в них составил 10,6%, что является максимальным значением за последние 17 лет.

"За квартал позиция Москвы скорректировалась с пятого (+28,8% во II квартале 2021 года) на 20-е место (+22,1% в III квартале 2021 года). Санкт-Петербург также вошел в топ-20, переместившись за квартал с восьмого (+26,7%) на 15-е место (+24,5%)", - говорится в материалах.

К концу 2021 года темп роста цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость в Москве замедлился, цитирует пресс-служба управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова. По его словам, за третий квартал прирост цены составил 4,5% против 11% тремя месяцами ранее. Замедление ценовой динамики обусловлено общероссийским повышением ипотечных ставок, и как следствие, сокращением ипотечных сделок, что повлекло за собой общее снижение спроса на жилую недвижимость, отметил в свою очередь генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Константин Лосюков.

Согласно рейтингу по итогам III квартала 2021 года самые высокие темпы роста цен на жилье были зафиксированы в Измире в Турции (+34,8%). Города Новой Зеландии, США, Австралии и Канады также показали серьезный рост: Веллингтон (+33,5%), Финикс (+33,1%), Галифакс (+31,7%) и Хобарт (+30,9%).