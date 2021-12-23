ДОМ.РФ впервые профинансирует через облигации концессию на создание инфраструктуры

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ профинансирует первую в России концессию по строительству инфраструктуры для жилья с применением механизма облигаций, соответствующее решение приняла правительственная комиссия по региональному развитию. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ в четверг.

"Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первый в России концессионный проект по строительству инфраструктуры для жилья с применением механизма облигаций ДОМ.РФ. В рамках концессий запланировано строительство инженерных сетей электроснабжения и автомобильной дороги общего пользования на Сахалине", - говорится в сообщении.

Размер инфраструктурных займов составит 5,4 млрд рублей. Средства от размещения облигаций ДОМ.РФ пойдут на строительство объектов электроснабжения и дорожной инфраструктуры нового жилого квартала "Уюн парк" в Южно-Сахалинске. Жилая площадь комплекса составит 300 тыс. кв. м. Первая очередь проекта, как ожидается, будет сдана в 2023 году, а полностью проект будет завершен в 2027 году. Строительство ведет ГК "ПИК" с финансированием Банка ДОМ.РФ.

"Финансирование создания инженерной и дорожной инфраструктуры позволит развернуть строительство современных домов на новых земельных участках и обеспечить жильем 10 тысяч сахалинцев. Таким образом, мы решаем и вопрос привлечения в регион востребованных специалистов, и повышения качества жизни людей", - приводятся в сообщении слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

В сообщении также отмечается высокая востребованность механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ у регионов.

"Мы видим, что инфраструктурные облигации ДОМ.РФ востребованы в регионах - уже одобрены проекты общей стоимостью 15 млрд рублей в Тульской, Челябинской, Тюменской, Курской, Сахалинской областях. Новый инструмент ДОМ.РФ обеспечивает жилые микрорайоны всей необходимой инфраструктурой. Это еще и элемент поддержки бизнеса, инвесторы вместе с государством получают возможность запускать масштабные проекты, имеющие к тому же важное социальное значение. А использование этого механизма в рамках ГЧП и концессий позволит эффективно масштабировать его по всей стране", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

О механизме инфраструктурных облигаций

Механизм финансирования создания инфраструктуры с помощью облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Его действие распространяется на объекты дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства. Также такое финансирование может применяться при строительстве объектов для развития городов. Механизм предполагает возможность льготного финансирования проектов государственно-частного партнерства и концессий, предоставление займов застройщикам и дочерним обществам субъектов при реализации проектов, предполагающих ввод значительного объема жилья. Пониженная ставка обеспечивается субсидией из федерального бюджета. В сентябре состоялось первое размещение инфраструктурных облигаций в объеме 10 млрд рублей. До 2024 года объем выпусков, как ожидается, превысит 150 млрд рублей.