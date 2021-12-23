Путин заявил, что РФ в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве жилья

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья, выйдя на цифру в 90 млн кв. м. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Хорошие очень показатели в стройке, рекордные, 90 млн кв. метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России", - заметил глава государства.

Он поздравил с этим достижением всех работников строительного комплекса - "и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройке".