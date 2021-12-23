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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин заявил, что РФ в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве жилья

Президент поздравил с этим достижением всех работников строительного комплекса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья, выйдя на цифру в 90 млн кв. м. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Хорошие очень показатели в стройке, рекордные, 90 млн кв. метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России", - заметил глава государства.

Он поздравил с этим достижением всех работников строительного комплекса - "и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройке".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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