В Госинспекции по недвижимости в Москве появилась робособака

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Робот в виде собаки поможет сотрудникам Госинспекции по недвижимости в Москве находить различные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В распоряжении специалистов Госинспекции по недвижимости появилась робособака. Она будет ходить по улицам Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут. Это направлено на выявление различных нарушений. Пилотный проект по использованию шагающего робота был запущен Госинспекцией по недвижимости для фотофиксации городского пространства и последующего анализа снимков на предмет нарушений", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению - перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе.

Робот выполнен в виде небольшой собаки и во многом имитирует ее походку и движения. Робособака умеет улыбаться и выглядит максимально дружелюбно. Также она имеет GPS-модуль и способна хорошо ориентироваться в пространстве. Кроме того, робот оснащен лидаром - световым радаром, измеряющим расстояния и формирующим вокруг себя точную карту трехмерного пространства. Планируется, что данные технологии смогут помочь Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. При этом встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн.

"Конструкция робота позволяет обеспечивать высокую маневренность и развивать скорость до 11 км/ч. Также важно отметить, что при его производстве использовались экологически безопасные материалы. Современные технологические решения помогают Госинспекции по недвижимости выявлять признаки земельно-имущественных правонарушений. В своей деятельности ведомство активно использует камеры городского видеонаблюдения, специальные программные алгоритмы, которые сопоставляют и анализируют данные информационных систем, технологии искусственного интеллекта и квадрокоптеры", - поясняется в материале.