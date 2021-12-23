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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Почти 3 млн кв. м. жилья планируют ввести в ДФО в 2022 году

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, на Дальнем Востоке высок спрос на льготные кредиты, благодаря им новое жилье уже приобрели свыше 30,7 тыс. жителей округа
' ТАСС/Ruptly'

ТАСС, 23 декабря. Программа "дальневосточная ипотека" дала импульс жилищному строительству в ДФО, около 2,96 млн квадратных метров жилья намерены ввести в эксплуатацию на Дальнем Востоке в 2022 году. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

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На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что низкие ставки по ипотечным кредитам ведут к подорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден и количество семей, которые улучшат свои жилищные условия, кратно увеличивается.

"Льготные кредиты пользуются повышенным спросом. С помощью этого механизма уже улучшили жилищные условия более 30,7 тыс. дальневосточников, выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей, всего подано 119,5 тыс. заявок на льготные кредиты. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 2,96 млн кв. м", - цитирует Чекункова пресс-служба министерства.

Теги
РоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаЧекунков, Алексей Олегович
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