Глава депстроя Москвы сообщил, что холода не повлияют на объем и сроки строительства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Низкие температуры воздуха в столичном регионе не окажут серьезного влияния на объемы и сроки строительных работ в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Низкие отрицательные температуры в столичном регионе не окажут серьезного влияния на объемы и сроки строительных работ в городе. На строительных площадках капитальных объектов в таких условиях устанавливаются дополнительные обогреватели. При строительстве дорог, эстакад или мостов устанавливаются специальные навесы и дополнительные тепловые пушки, что позволяет проводить строительные работы в полном объеме. Кроме этого, работникам выдаются комплекты теплой спецодежды и предоставляются обязательные перерывы на обогрев", - сказал Загрутдинов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в воздухе Москвы в условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха появилась алмазная пыль, что является редким явлением для Центральной России. Она представляет собой мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе.

Кроме того, по данным синоптиков, днем 23 декабря в Москве будет минус 13 градусов, а ночью - минус 14 градусов. В Подмосковье в дневные часы ожидается до 16 градусов мороза, ночью - до 17 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра не превысит в четверг 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы и оранжевый из-за низкой температуры сохранятся в Москве и Подмосковье до 11:00 пятницы - аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к субботе в Москве потеплеет уже до пяти-семи градусов мороза. В воскресенье москвичей ждет очередное похолодание, однако опасаться аномальных и редких морозов уже не стоит.