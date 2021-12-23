Крым за год поднялся на 56 строчек в рейтинге регионов по переселению из аварийного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма по итогам 2021 года переселят из аварийного жилья 665 человек, регион в общем рейтинге субъектов России по этому показателю поднялся на 56 строчек вверх в сравнении с прошлым годом - с 82-го на 26-е место, сообщила в четверг ТАСС замминистра ЖКХ республики Елена Палкина.

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что в Крыму продолжится решение вопросов переселения из аварийного жилья.

"В 2021 году имеется динамика реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Республике Крым в общем рейтинге субъектов Российской Федерации удалось подняться на 26-е место с занимаемого в 2020 году 82-го", - сказала Палкина.

По ее словам, приобретаются квартиры у застройщиков, проводится возмещение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения. "Расселено на территории республики 6,86 тыс. кв. м - 468 человек (с учетом внепрограммных мероприятий). До конца 2021 года будет расселено еще 3 тыс. кв. м - 197 человек", - добавила Палкина.