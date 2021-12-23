Депутат ГД сообщил, что новая программа расселения аварийного жилья появится в 2022 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума уже сделала первый шаг к финансовому обеспечению новой программы по расселению аварийного жилья, в 2022 году она будет сформирована. Об этом в четверг ТАСС заявил глава комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия").

"Программа по расселению - одна из наиболее эффективно работающих, второй этап мы сейчас уже завершаем. Но, завершая второй этап, мы уже, по сути, готовимся к третьему. На съезде "Единой России" президент [РФ Владимир Путин] такое наше предложение поддержал, дав нам поручение подготовить новую программу", - сказал он.

Пахомов уточнил, что депутаты при формировании бюджета на 2022-2024 годы "внесли соответствующие поправки, первые 45 млрд рублей на реализацию уже новой программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, уже заложены". По его словам, это позволит 10 регионам, досрочно завершившим предыдущую программу, приступить к реализации третьей.

"В следующем году мы будет формировать новую, большую программу, - сказал глава комитета. - У меня нет сомнений, что эта программа будет наполняться деньгами в следующем году". "Просто мы не стали ждать формирования целой программы на пятилетку, а на следующий год сформировали первый этап программы для тех регионов, которые уже закончили работу", - пояснил он, заметив, что предыдущая программа предусматривала расселение к началу 2024 года жильцов аварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года.

На первые два этапа программы было израсходовано по 500 млрд рублей, с 2012 года более миллиона человек получили новое жилье.

Президент РФ на ежегодной пресс-конференции заявил, что программа расселения аварийного фонда в России будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года.