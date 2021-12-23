В Поморье до 2025 года нужно расселить свыше 471 тыс. кв. м аварийного жилья

ТАСС, 23 декабря. Более 471 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным, предстоит расселить в Архангельской области до 2025 года. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале областного правительства.

"В Архангельской области к 2025 году предстоит расселить 471,1 тыс. кв. м. В этом году ввели в эксплуатацию 11 домов, это 28,7 тыс. кв. м. жилья. Еще два дома (по одному в Северодвинске и Вельске) готовятся к сдаче до конца декабря. Введение их в строй позволит в ближайшее время расселить еще около 4 тыс. кв. м. аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Цыбульский сообщал, что Фонд ЖКХ одобрил заявку региона на расселение аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года, в сумме более 11,4 млрд рублей. Он отметил, что регион таким образом получил весь объем средств на расселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Программу нужно реализовать до конца 2025 года, но область планирует решить задачу в ближайшие три года.