Исследование: рост цен на стройматериалы приведет к удорожанию новостроек в 2022 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Строительные материалы в 2022 году в России могут подорожать на 15%, что приведет к росту стоимости квадратного метра в новостройках на 5%. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В 2022 году НКР не ожидает снижения цен на стройматериалы: при самом оптимистичном сценарии их рост замедлится до соразмерного прогнозируемой инфляции - 7-9%. Однако в базовом сценарии мы прогнозируем более существенный подъем - в совокупности на 15%, что увеличит стоимость 1 кв. м в новостройках на 5%", - говорится в исследовании. При этом, по оценке НКР, больше всего в 2022 году подорожают арматура, кабели и электрика (на 20%) теплоизоляция, кровельные материалы и окна ПВХ (на 15%).

В НКР отмечают, что общее повышение цен на новостройки составит не менее 8-10%, так как на себестоимость недвижимости также будут влиять растущие тарифы на строительно-монтажные работы и сохраняющийся спрос на недвижимость. "Несмотря на снижение покупательной способности россиян на фоне инфляции и повышение ставок по ипотеке, спрос на новое жилье продолжает усиливаться, хотя и значительно медленнее, чем в 2020 году. При этом предложение новостроек не превышает показатели 2019 года. В случае ослабления роста или падения спроса девелоперы будут снижать выводимые на рынок площади, чтобы не допустить существенного снижения цен", - добавляется в исследовании.

Среди ключевых факторов, которые привели к удорожанию строительных материалов, в исследовании НКР отмечается повышение мировых цен на сырье, нарушение логистических цепочек и рост тарифов на грузоперевозки, недостаточные объемы запасов на складах предприятий, а также повышенный спрос со стороны строительного сектора России.

Согласно данным ДОМ.РФ, приведенным в исследовании, сметная стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ для многоквартирного жилья увеличилась в среднем на 20% с октября 2020 по октябрь 2021 года. А если рассматривать только стройматериалы, то в этот же период средние цены на них поднялись примерно на 32%. Это увеличило стоимость квадратного метра в среднем на 11%. По данным агентства, доля стройматериалов в рыночной стоимости квадратного метра составляет примерно 35%. Цены на жилую недвижимость на первичном рынке повысились за тот же период на 27%, и доля стройматериалов в этом росте составила около 45%, добавляется в материалах.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.