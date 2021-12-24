Власти Москвы переведут услуги по обмену и приватизации жилья в электронный вид

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переводе в электронный вид услуг по заключению договора социального найма, обмена и приватизации жилья. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы внесло ряд изменений в регламенты предоставления государственных услуг по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решено объединить регламенты предоставления таких услуг, как: согласие на обмен жильем, занимаемым гражданами по договорам соцнайма и заключение договоров соцнайма по итогам обмена жильем (срок предоставления - 20 рабочих дней); заключение договора соцнайма жилья, принадлежащего городу, и дополнительное соглашение к договору пользования или найма жилья, принадлежащего городу (30 рабочих дней); приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда Москвы и передача гражданами приватизированного жилья в собственность города (46 и 23 рабочих дня соответственно).

Объединенные услуги можно будет получить не только в центрах "Мои документы", но и в электронном виде. Через портал mos.ru горожане смогут подать заявление и необходимые документы, получить актуальную информацию о ходе предоставления услуги и ее результат. В случае возникновения вопросов о порядке подачи заявления или по пакету документов граждане смогут воспользоваться инструкцией на mos.ru.

Получить ответы на вопросы также можно будет на горячей линии или по видеоконсультациям департамента городского имущества. Для этого в каталоге услуг необходимо выбрать сервис "Запись на прием в центры госуслуг и ведомства", указать профильное ведомство, выбрать онлайн-консультацию, а также желаемую дату и время. После этого заявитель получит подтверждение записи на консультацию в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис.

"Новые регламенты предоставления государственных услуг в жилищной сфере вступят в силу в течение 2022 года. Ожидается, что данными услугами, в том числе в электронном виде, будут пользоваться порядка 40 тыс. человек ежегодно", - добавили в пресс-службе.