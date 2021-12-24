Совфед одобрил закон о создании Фонда развития территорий

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об объединении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ для создания публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий. Также фонд будет обеспечивать сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, содействовать реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов.

Фонд сможет осуществлять комплексное развитие территорий на основании решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.

К полномочиям нового фонда относится формирование компенсационного фонда за счет взносов застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков. Закон позволяет производить выплаты за счет имущества фонда участникам строительства, требующим передачи им жилых или нежилых помещений, и членам жилищного кооператива, которые получили права на объект незавершенного строительства после банкротства застройщика. Еще одной функцией фонда станет финансирование завершения строительства многоквартирных домов, таунхаусов, паркингов, объектов социальной инфраструктуры.

Фонд развития территорий будет создавать и развивать информационные системы для мониторинга в сфере ЖКХ, формирования реестра территорий для их комплексного развития, реестра аварийного жилья. В задачи фонда также будет входить мониторинг реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для выполнения данных функций фонд наделяется рядом полномочий, в том числе по созданию юридических лиц и инвестированию временно свободных средств. Фонд подлежит государственному аудиту со стороны Счетной палаты РФ.