Совфед одобрил закон о правовом статусе таунхаусов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разграничивающий в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом".

Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексе предусматривают определение понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

В Градостроительном кодексе РФ будет прописано, что дом блокированной застройки - это "жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов, имеющий отдельный выход на земельный участок".

Кроме этого, требования закона об участии в долевом строительстве будут распространены на отношения, возникающие при "строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов". На эти правоотношения будут распространяться требования Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке территории, разрешений на строительство.

На сегодняшний день жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Такие новые категории жилья, как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки, относятся к категории жилого дома, но не являются ни частным домом, ни многоквартирным. Принятие закона "будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков". "Закон устраняет правовую неопределенность, возникающую при отнесении здания к многоквартирному дому или дому блокированной застройки, определяя, что дом блокированной застройки является видом жилого дома. Также законом снимается вопрос включения жилых домов блокированной застройки в региональную программу по проведению капитального ремонта, поскольку в соответствии с жилищным законодательством жилые дома не подлежат включению в нее", - отмечается в пояснительной записке.