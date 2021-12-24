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Совфед одобрил закон о продлении "дачной амнистии"

До 1 марта 2031 года продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится
© Andrei Stepanov/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, продлевающий "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года.

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До этой даты продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится. Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.

Речь в законе идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В документе обозначен перечень документов для обращения за оформлением права собственности на землю. При этом "дачная амнистия" не будет распространяться на особо охраняемые территории.

В период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен его жилой дом, орган местного самоуправления не вправе принимать решения о сносе такого дома как самовольной постройки.

В настоящее время такой упрощенный режим введен до 1 марта 2026 года. Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

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