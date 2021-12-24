Совфед отклонил закон о согласии собственников домов на размещение рекламы на фасадах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу отклонил закон, направленный на защиту интересов собственников жилья от нарушений, связанных с размещением рекламных конструкций на фасадах жилых домов. Будет создана согласительная комиссия по доработке закона.

Сейчас в случаях, если рекламная конструкция установлена ее владельцем без согласия собственника здания или иного недвижимого имущества, этот факт не является основанием для отказа в размещении рекламы со стороны органов местного самоуправления. Закон закреплял норму, по которой собственники имущества получали бы возможность защитить объекты капитального строительства от самовольного размещения рекламы: согласно отклоненному закону, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение такого договора возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в установленном Жилищным кодексом РФ порядке.

Изменения в законодательстве помогут ликвидировать существующий пробел в перечне оснований для принятия решений органами местного самоуправления о защите прав собственников и об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, говорится в пояснительной записке.

Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.