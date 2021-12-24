В Думе заявили, что не может быть только линейного решения по вопросу об апартаментах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума продолжает работу над законопроектом об апартаментах, он не отложен, линейного решения по поводу их статуса быть не может. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия").

"Мы не отложили этот вопрос, мы над ним работаем, он у нас наряду с решением проблемы дольщиков и запуском новой программы расселения аварийного жилья, - сказал Пахомов. - Мы подошли к этому снаряду, он не такой легкий и простой, как многим могло показаться, и простого линейного решения, жилье это или не жилье, здесь абсолютно точно не хватает".

Сам законопроект, продолжил глава комитета, призван "в целом задать новые стандарты строительства многофункциональных зданий, в которых могут быть размещены помещения для жилья".

"На сегодняшний день сама проблема заключается в том, что человек, покупая такие апартаменты, почему-то считает, что рано или поздно может его перевести в жилье, дать ему статус квартиры. Но никогда власть не транслировала возможность перевода так называемых апартаментов в жилье. Это нежилые помещения. Да, в них возможно временное проживание со всеми неудобствами, которые они дают", - пояснил Пахомов. Депутат уточнил, что комитет будет работать как над проблемой уже построенных апартаментов, так и над стандартами строительства будущих.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в таких домах не подпадают под контроль госжилинспекций. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.