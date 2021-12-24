Закон об апартаментах в России будет принят в 2022 году с существенными доработками

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Закон о правовом статусе апартаментов в России будет принят в 2022 году, но он претерпит существенные изменения, сообщил ТАСС в пятницу председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Было принято решение о рабочей группе. Оно не повлияет на качество и на сроки, мы в следующем году планируем завершить эту работу. Но точно абсолютно, что очень изменится подход", - сказал Пахомов.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в таких домах не подпадают под контроль госжилинспекций.

Пахомов отметил, что законопроект будет дорабатываться так, чтобы избежать его возможного двоякого трактования. "Нельзя давать двоякие трактовки о том, что мы строим не жилье, а потом - возможность признавать его жильем <...>. Если мы дадим возможность что-то строить и переводить это [в статус жилья] в будущем, то логично предусмотреть возможность переводить что-то в прошлом. Но это внесет нереальный хаос, Москва погрязнет в судах, этого делать нельзя, нужны четкие решения", - сказал Пахомов.

Депутат подчеркнул, что не видит возможности перевода в жилые помещения апартаментов, которые уже построены. "Что делать с апартаментами, которые уже построены, - это вопрос более сложный. Но я пока не вижу перспектив перевода этих площадей в квартиры", - сказал Пахомов.

Депутат добавил, что также законопроект должен содержать четкие правила налогообложения таких объектов. "Эти условия должны стимулировать строительство апартаментов, с четкими правилами по налогообложению и тарифам. Сегодня скачки от 0,5% в составе отеля до 2%. Давайте дадим четко: 0,5% как арендное жилье, и пусть люди живут спокойно", - пояснил Пахомов. По его словам, сейчас апартаменты строятся на территории 42 регионов России.

Ранее Госдума перенесла первое чтение законопроекта, который позволяет переводить апартаменты из разряда нежилых в жилые помещения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил запросить официальное заключение правительства РФ и образовать рабочую группу.

О законопроекте

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки (в общественно-деловой зоне). Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.