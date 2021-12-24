Более 1,3 тыс. недостроев ликвидировали в Подмосковье в 2021 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. объектов незавершенного строительства ликвидировали в Московской области в 2021 году, из них 58% были снесены. Об этом сообщил в пятницу министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

"В начале 2021 года был составлен план на ликвидацию 527 объектов. Однако в течение года были выявлены новые объекты и увеличены объемы ликвидации. Итого за текущий 2021 год нам удалось ликвидировать 1 351 объект", - сказал Гордиенко.

Он добавил, что 789 объектов - 58% - были снесены. Остальные достроили и ввели в эксплуатацию.

Он также рассказал, что с ноября 2017 года в Московской области было выявлено почти 6 тысяч объектов незавершенного строительства, из них почти 3,3 тыс. ликвидированы - 46% объектов достроено, 54% снесено. Более 2,6 тыс. объектов в настоящее время находятся в работе.

Он также рассказал, что по планам на следующий год будет ликвидировано не менее 800 объектов.