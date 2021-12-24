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Госдума в 2022 году приступит к работе над законодательством о соцнайме жилья

Депутат Сергей Пахомов отметил, что развитие института аренды приведет к ускорению решения жилищного вопроса россиян

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государственная дума в 2022 году приступит к работе над законодательством в сфере социальной аренды жилья. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

"На сегодня этот институт практически не работает, хотя в принципе все законодательные инструменты даны. Но если это не работает, значит этих принципов недостаточно, мы в следующем году планируем с ними поработать", - уточнил Пахомов.

Депутат также добавил, что развитие института аренды приведет к ускорению решения жилищного вопроса россиян.

"В целом обеспечить всех граждан, нуждающихся и желающих, только жильем через предоставление в собственность, я не думаю, что мы сможем быстро", - сказал Пахомов.

Он добавил, что на сегодня на долю социальной аренды в России приходится около 7-8% рынка. В то же время этот механизм востребован и его необходимо развивать.

Теги
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