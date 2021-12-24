{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил скорректировать программу жилищных сертификатов для молодых ученых

Прделагается увеличить объем программы и предоставлять такие сертификаты прежде всего тем молодым ученым и преподавателям вузов, которые добиваются конкретных значимых результатов, успехов, вне зависимости от того, сколько времени специалисты занимают должность и какому ведомству подчиняется организация, в которой они работают

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Программу жилищных сертификатов для молодых ученых нужно скорректировать с учетом тех предложений, которые были объявлены на профильном конгрессе в Сириусе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Что касается жилья: на встрече в Сириусе также коллеги попросили увеличить объем программы жилищных сертификатов и предоставлять их прежде всего тем молодым ученым и преподавателям вузов, которые добиваются конкретных значимых результатов, успехов, вне зависимости от того, сколько времени специалисты занимают должность и какому ведомству подчиняется организация, в которой они работают", - напомнил он.

По словам главы государства, также предлагалось распространить эти принципы на обеспечение ученых служебными квартирами. "Конечно, трудно с этим не согласиться. Я согласен с этими предложениями и прошу правительство в короткие сроки принять все необходимые решения на этот счет", - распорядился он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Возможность увеличения стоимости госконтрактов на капремонт в России продлили на 2022 год
Минстрой ранее отмечал, что продление действия закона позволит в полной мере воспользоваться возможностью увеличения цены договора в связи с ростом стоимости материалов и оборудования
Читать полностью