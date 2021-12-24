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Возможность увеличения стоимости госконтрактов на капремонт в России продлили на 2022 год

Минстрой ранее отмечал, что продление действия закона позволит в полной мере воспользоваться возможностью увеличения цены договора в связи с ростом стоимости материалов и оборудования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возможность увеличения стоимости государственных контрактов на капитальный ремонт в РФ продлили еще на год, до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что крайний срок, по которому возможно изменить стоимость контракта на капремонт, продлевается с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

Ранее Минстрой РФ отмечал, что продление действия закона позволит в полной мере воспользоваться возможностью увеличения цены договора в связи с ростом стоимости материалов и оборудования. Разработка документа началась после обращения в Минстрой представителей Ленинградской и Свердловской областей, а также Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Ранее было опубликовано постановление правительства, допускающее увеличение стоимости госконтрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с ростом цен на строительные материалы. Пересмотр цен допускается в пределах 25% в части увеличения цены договора при наличии обоснования такого удорожания.

Также в документе сказано, что повышение цены возможно, если стоимость работ после пересмотра не будет превышать предельную стоимость работ по капремонту, установленную на региональном уровне. Второе условие - если увеличенная стоимость контракта не превысит объем средств, которые региональный оператор капремонта имеет право в течение года израсходовать на программу. В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.

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