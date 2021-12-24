Fitch: темпы роста ипотечного кредитования в России в 2022 году будут выше 15%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Темпы роста российского ипотечного кредитования в 2022 году будут снижаться, отмечают аналитики Fitch Ratings в обзоре российских банков за 10 месяцев 2021 года. Однако данный показатель в следующем году все равно будет выше 15%, полагают эксперты агентства.

Ипотечное кредитование физических лиц в России за 10 месяцев 2021 года выросло на 2,1 трлн рублей, или 23%, говорится в обзоре агентства. "Более высокие процентные ставки и большая насыщенность ипотечного рынка должны привести к снижению темпов роста в 2022 году, однако, вероятно, он все равно будет выше 15%", - полагают в Fitch.

О льготной ипотеке

В конце апреля 2020 года правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. В июле 2021 года программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 года на новых условиях - по ставке 7% годовых с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости жилья. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

В ноябре 2021 года Банк России предложил не продлевать льготную программу по ипотеке. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, после серьезного изменения параметров льготной ипотеки летом ожидалось резкое падение выдач ипотеки, но этого не произошло. Согласно прогнозам ЦБ, по итогам 2021 года рост ипотечного кредитования может составить около 27%, что выше прироста номинальных доходов населения.