Липецкие строители сдали два дома-долгостроя под заселение обманутых дольщиков

ЛИПЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Строители Липецкой области сдали в эксплуатацию два жилых дома, числившихся несколько лет в реестре проблемных объектов региона. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

Речь идет о домах на улицах Хренникова и Богдана Хмельницкого в Липецке, которые начали строить еще в 2015-2016 годах. "Квартиры в них дольщики должны были получить еще два года назад, но в срок объекты сданы не были, и потому их признали проблемными", - пояснил Артамонов. Он отметил, что многоэтажку на улице Хренникова застройщику, которому перешли права и обязанности изначального недобросовестного застройщика, пришлось возводить практически с нуля.

"За последние несколько лет в Липецке ввели в эксплуатацию больше 20 долгостроев, все проблемные дома будут достроены", - заверил Артамонов, напомнив, что в общей сложности до конца года в правах восстановят уже 2 тыс. 882 дольщика из домов, внесенных в единый реестр.

Между тем, как пояснили в пресс-службе областной администрации, имеют место случаи, когда даже ответственные строительные компании "становятся заложниками внешних обстоятельств, таких, как существенное увеличение себестоимости стройматериалов или задержка их поставки". В качестве примера такой ситуации здесь привели один из домов в микрорайоне Елецкий областного центра, достраиваемого сейчас за двумя недобросовестными застройщиками. "Готовность объекта составляет уже около 90%, в двух из четырех секций завершена большая часть строительных работ, в оставшихся до конца года планируется выполнить возведение конструкций и приступить к кровельным и отделочным работам, остеклению оконных проемов и лоджий", - сказали в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что в эксплуатацию дом должны ввести весной будущего года. "Это позволит восстановить в правах еще 280 участников долевого строительства", - заключили в пресс-службе.