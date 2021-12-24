Власти Заполярья будут предоставлять жилье приезжим специалистам востребованных профессий

ТАСС, 24 декабря. Специалисты востребованных в Мурманской области профессий, которые приезжают работать в регион, смогут получить жилье на льготных условиях. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Со следующего года мы запускаем жилищное строительство в дополнение к программе расселения из аварийного жилья для того, чтобы получить возможность предоставлять жилье, например, на пять лет в аренду тем специалистам, которые нужны нашей области. Это касается и социального блока, и экономики: инженеры, IT-специалисты и другие специальности, которые нам необходимы", - сказал Чибис.

Губернатор добавил, что перечень специальностей будут утверждать после анализа рынка и потребностей Заполярья в тех или иных специалистах. "Этот закон Мурманской областной думой сейчас принят, деньги в бюджете заложены", - пояснил он.

По словам Чибиса, вопрос строительства и реновации жилья для Мурманской области очень актуален, так как на первичном рынке практически нет предложений. "Мы приступаем к практической реализации проекта реновации одного из больших микрорайонов в Мурманске, сегодня там двухэтажные "деревяшки", в значительном количестве признанные аварийными. Срок реализации проекта - до 2026 года, там будет сдано в эксплуатацию порядка 115 тыс. кв. м жилья", - резюмировал глава региона.