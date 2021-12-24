Правкомиссия утвердила еще девять проектов комплексного развития территорий

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина утвердила девять новых проектов комплексного развития территорий (КРТ) в восьми регионах России на землях ДОМ.РФ, на которых можно построить более 2,4 млн кв. метров недвижимости, сообщили в пятницу в госкомпании.

"На участках, ранее имевших статус неиспользуемых, планируется как много-, так и малоэтажная жилая застройка, а также создание социальной инфраструктуры (школ, детских садов и т. п.) с использованием эффективного механизма КРТ", - говорится в сообщении.

Речь идет о земельных участках в Алтайском крае, Дагестане и Республике Марий Эл, Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской и Ростовской областях. Общая площадь участков составляет более 1,1 тыс. га, а градостроительный потенциал превышает 2,4 млн кв. м.

В настоящее время ДОМ.РФ работает с территориями, на которых будет реализовано 70 проектов КРТ в 32 регионах с общим градостроительным потенциалом 14,3 млн кв. м жилья. 20 регионов уже согласовали реализацию 28 проектов КРТ с градпотенциалом около 7 млн кв. м. В октябре правительственная комиссия утвердила 14 проектов КРТ в 11 регионах с градпотенциалом более 3 млн кв. м.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.