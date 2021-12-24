Владимирские власти направят 700 млн рублей на расселение ветхого жилья в Гусь-Хрустальном

ТАСС, 24 декабря. Власти Владимирской области направят на программу расселения ветхого и аварийного жилья в Гусь-Хрустальном - самую масштабную в регионе - около 700 млн рублей, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" врио губернатора региона Александр Авдеев.

"Посмотрел, как реализуется программа расселения ветхого и аварийного жилья в Гусь-Хрустальном, пожалуй, самая масштабная программа на территории области. Мы подписали с федеральным фондом программу расселения и планируем направить почти 700 млн рублей в Гусь-Хрустальный на расселение ветхого и аварийного жилья", - сказал Авдеев.

По словам Авдеева, в Гусь-Хрустальном ожидают расселения около 1,8 тыс. человек, которые проживают в 92 домах. Большинство из них планируется расселить в течение 2-3 лет.