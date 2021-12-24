Обманутые дольщики Башкирии получили компенсационные выплаты на сумму 2,9 млрд рублей

ТАСС, 24 декабря. Обманутые дольщики Республики Башкортостан за 2020 и 2021 годы получили компенсационные выплаты на сумму 2,9 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте правительства Башкирии.

"В рамках заключенного соглашения между Башкортостаном и публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" с 2020 года и за истекший период 2021 года более 1,5 тыс. граждан - участников долевого строительства восстановлены в правах путем предоставления компенсационных выплат на общую сумму 2,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, размер выплат рассчитывается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров. На сегодняшний день выплаты полностью завершены по 10 объектам.

Ранее фонд принял решение о завершении строительства 43 проблемных объектов в Башкирии, по 29 домам будут предоставлены компенсационные выплаты. Всего на эти цели направлено 3,3 млрд рублей. Чуть более двадцати объектов достраиваются силами республики и самих застройщиков.

Как отметили в правительстве, на сегодняшний день в Республике Башкортостан насчитывается 111 проблемных объектов, включенных в Единый реестр проблемных объектов, из которых по 43 домам отсутствуют пострадавшие граждане. С начала 2021 года из реестра исключены 20 объектов. Восстановить права обманутых дольщиков планируется до конца 2023 года. На данный момент в регионе насчитывается порядка четырех тысяч пострадавших граждан - участников строительства.