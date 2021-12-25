Эксперты сообщили о росте спроса на новогоднюю аренду коттеджей в России на 30%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Загородный дом ассоциируется у россиян с одним из самых популярных вариантов проведения зимних праздников, спрос на новогоднюю аренду коттеджей на территории Российской Федерации за два года вырос на 30%. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Согласно исследованию "Яндекс.Аренда", большинство россиян - 73% - называют загородный дом идеальным вариантом для аренды в новогоднюю ночь. При этом только 16% хотели бы снять современный лофт поближе к центру города и массовым гуляниям и 11% предпочли бы просторную роскошную квартиру, куда можно позвать гостей.

"В условиях пандемии россияне вместо заграницы смотрят на загородные дома, где можно отдохнуть на природе. Большие семьи хотят быть вместе в праздники, поэтому коттеджи для них - идеальный вариант", - прокомментировала ТАСС директор департамента загородной недвижимости агентства недвижимости Tweed Ольга Бахметьева.

Встреча Нового года за городом в кругу родных и близких - один из самых популярных вариантов проведения зимних праздников, считает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито недвижимость" Артем Кромочкин. "Как и в прошлом году, многие жители страны решили не уезжать далеко от дома и провести праздники в своем или соседнем регионе", - сказал собеседник агентства.

Россияне заранее задумались о подходящих вариантах загородных домов на зимние праздники, пик спроса на аренду пришелся на середину ноября, рассказал ТАСС руководитель Аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов. Так, по его словам, за неделю 15-21 ноября количество просмотров было на 6% больше, чем за неделю 8-14 ноября. "В Подмосковье месяц назад было доступно несколько сотен лотов. В настоящее время большинство из них уже забронированы на период 31.12-02.01. Свободные коттеджи еще остались, но в основном это варианты, расположенные далеко от Москвы, или не самые оптимальные по соотношению цена-качество", - сказал он.

В декабре интерес к аренде коттеджей на новогодние праздники в России по сравнению с прошлым годом увеличился на 20%, а по сравнению с позапрошлым - на 30%, сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Кое-какие зарубежные туры уже стали доступны, но в большинстве своем россияне предпочитают праздновать на родине, и часть из них - на природе, в съемном загородном доме", - сказал собеседник агентства.

Праздничные цены

В период повышенного спроса - со второй половины ноября, расценки арендодателей на коттеджи по стране в целом обычно увеличиваются на 20-30%, а непосредственно на Новый год финальная стоимость может быть вдвое выше первоначальной, рассказал Кромочкин. Более того, суммы за три или четыре праздничных новогодних дня зачастую даже превышают стоимость аренды этого же дома в месяц, подсчитали в риелторской группе компаний "Миэль". Так, двухэтажный дом площадью 130 кв. м с русской баней в 65 км от МКАД по Симферопольскому шоссе на срок с 30 декабря по 3 января предлагается за 100 тыс. рублей. В обычное время его арендная стоимость - 70 тыс. рублей в месяц.

По оценке аналитиков ЦИАН, период новогодних праздников - повод для собственников поднять арендный ценник в несколько раз. Так, согласно данным агрегатора, максимальный чек для загородного отдыха на зимние праздники по России зафиксирован в окрестностях Санкт-Петербурга в коттеджном поселке "Малое Симагино" (Выборгский район Ленинградской области) - 900 тыс. рублей за трое суток (31 декабря - 3 января). В распоряжении постояльцев - два дома с дизайнерской отделкой (по 200 кв. м) и участок в 15 соток.

На втором месте - шале с четырехкомнатными апартаментами (180 кв. м) в Завидово с прайсом в полмиллиона рублей (с 31 декабря по 3 января), что по стоимости сопоставимо с покупкой дачного домика в той же Тверской области. На третьем месте - четырехэтажный коттедж площадью 1 тыс. кв. м за 400 тыс. рублей на период 31 декабря - 2 января в подмосковной деревне Подушкино. Здесь восемь спален, паркинг на четыре места, сауна, бассейн, зимний сад, бильярдная комната, мангал.

По словам Попова, в целом, в окрестностях Москвы аренда коттеджа в среднем обходится в 150-200 тыс. рублей за три дня (31.12 - 02.01) за компанию примерно из 10 человек. На три дня можно снять как небольшой дачный домик за 30 тыс. рублей, так и элитный коттедж от 500 тыс. рублей на большую компанию. В Ленинградской области средние арендные цены на новогодние праздники составляют 90-120 тыс. за три дня, минимум - от 18 тыс. рублей за дачный домик.

По данным "Авито недвижимость", один из самых бюджетных вариантов коттеджа находится в популярном туристическом месте - Белокурихе (Алтайский край). Стоимость аренды дома начинается от 700 рублей в сутки. Здесь есть банкетный зал, баня с купелью, теннис, бильярд, качели для детей, за дополнительную плату можно воспользоваться баней, питаться в ресторане и лечиться в санатории.

Пакет опций новогодней аренды

В стандартный пакет опций новогодней аренды обычно входит мангал или барбекю-зона с оборудованием, часто баня, караоке, бильярд, кальян, спортивное оборудование - лыжи, санки, коньки, рассказал Луценко. В элитных коттеджах набор развлечений шире: там часто есть спа-центр с бассейном, банкетный зал, танцпол, кинотеатр, прокат снегоходов или квадроциклов.

"Обычно гостям в доме бесплатно предлагают туалетные принадлежности (мыло, шампуни), постельное белье и полотенца, посуду, но отдыхающим нужно быть готовым к дополнительным тратам. Во-первых, многие арендодатели берут залоговый депозит в размере 20-50 тыс. рублей, который возвращается, если коттеджу и имуществу в нем не нанесено ущерба во время празднования. Во-вторых, часто такие опции, как баня, сауна, спа, а также прокат оборудования предоставляются за плату. В-третьих, если количество заезжающих превышает стандартное, за них также нужно будет доплачивать", - рассказал Луценко.

Тщательный осмотр коттеджа перед заключением договора позволит потенциальным арендаторам избежать бытовых затруднений в Новый год, а также проблем после праздников, предупреждают специалисты "Инком-недвижимости". Прежде чем принять решение, нужно проверить паспорт арендодателя и оригиналы документов, подтверждающие право собственности на недвижимость, а после эти данные зафиксировать в документе. "По завершении праздника не стоит покидать дом поспешно, важно убедиться, что все требования договора соблюдены. В случае если порядок передачи ключей и проверки владельцем коттеджа не соблюден в полном объеме, арендодатель может потребовать штраф", - рассказали в компании.