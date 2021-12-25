Эксперты рассказали о темпах роста цен на апартаменты в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра апартаментов в Москве в ноябре 2021 года выросла на 25% - до 310 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге на 43% - до 187 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель "ЦИАН.Аналитика" Алексей Попов.

"Темпы роста цен на апартаменты в Москве в годовом выражении стали ниже, чем для квартир. Последние по отношению к ноябрю 2020 стали дороже на 36%, тогда как апартаменты прибавили в цене лишь 25%. В Санкт-Петербурге ситуация обратная (+43% [апартаменты] и +27% [квартиры])", - отметил Попов.

По его словам, на обоих рынках стоимость квадратного метра апартаментов начала быстро расти в конце 2020 года, после возобновления обсуждения законопроекта о правовом статусе апартаментов. "Это привело к росту спроса на такие помещения, чем и воспользовались застройщики", - говорит Попов.

В свою очередь, по данным Capital Group, средняя стоимость апартаментов в Москве с декабря 2020 года по декабрь 2021 года выросла на 3% - до 473 тыс. рублей за кв. м, аналитики компании включают в расчеты и стоимость высокобюджетных классов апартаментов. Как рассказала ТАСС директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева, заметный рост средней стоимости наблюдался в сегменте комфорт - на 40% за год, до 272,2 тыс. рублей за кв. м, для бизнес-класса рост составил 35%, до 405 тыс. рублей, премиум-класса - 18%, до 752,7 тыс. рублей и элитного класса - 14%, до 1,2 млн рублей.

Сокращение объема предложения

По расчетам Capital Group, объем предложения на первичном рынке апартаментов сократился в декабре 2021 года в годовом выражении на треть, до около 300 тыс. кв. м. При этом снижение объема экспозиции в лотах составило 10%, до 5,3 тыс. апартаментов. "Более чем в два раза объем предложения апартаментов сократился в высокобюджетных проектах премиум и элитного класса: со 179 тыс. кв. м в декабре 2020 года до 78 тыс. кв. м", - говорит Дивеева.

Эксперты отмечают, что высокий спрос на апартаменты продолжается с конца 2020 года, в 2021 году интерес покупателей к этому формату только усилился. По данным ЦИАН, в январе - ноябре 2021 года заключено 6,59 тыс. сделок с апартаментами по договорам долевого участия в Москве, что почти на треть превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Отдельно в ноябре в столице продано 670 апартаментов.

По словам Дивеевой, за 2021 год на рынок апартаментов было выведено 414,5 тыс. кв. м недвижимости, тогда как в прошлом году этот показатель составил 323,9 тыс. кв. м. "На востребованность формата в значительной степени повлияло обсуждение законопроекта, приравнивающего статус апартаментов к квартирам. Меньшая динамика роста цен на апартаменты по сравнению с жильем также сделала формат популярным инструментом для инвестиций: благодаря потенциалу для дальнейшего увеличения стоимости. В элитном сегменте спрос на апартаменты формируется за счет нового качественного предложения - покупателям здесь не так важен юридический статус жилья", - говорит она.

В то же время в Санкт-Петербурге объем предложения за год сократился почти в два раза, до 2,2 тыс. апартаментов в продаже, по данным ЦИАН. В то же время количество сделок по ДДУ за январь - ноябрь 2021 года выросло на 14% по сравнению с 2020 годом, до 4,44 тыс. регистраций. Однако последние два месяца число сделок на рынке апартаментов снижается - в октябре и ноябре прошло 340 и 320 сделок соответственно, тогда как среднемесячный темп продаж за последний год превышал 400 сделок, говорит Попов.

Правовой статус апартаментов

Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, закон о правовом статусе апартаментов в России будет принят в 2022 году, но он претерпит существенные изменения.

По мнению Попова из "ЦИАН.Аналитика", очередная пауза в принятии этого закона приведет к тому, что развитие сегмента апартаментов будет сильнее зависеть от общерыночных факторов, а не от продвижения документа в органах законодательной власти. В свою очередь, Дивеева из Capital Group полагает, что в следующем году рост интереса к апартаментам продолжится, как и динамика их стоимости. "При этом если в массовых сегментах интерес покупателей вызван по большей части возможным принятием закона об апартаментах, то в случае с высокобюджетными проектами спрос поддерживается за счет появления качественного предложения: в особенности в центральных районах, где для реализации жилых комплексов с квартирами остается все меньше подходящих площадок", - отмечает она.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект, по которому предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки (в общественно-деловой зоне). Инициатива не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

Ранее Госдума перенесла первое чтение законопроекта, который позволяет переводить апартаменты из разряда нежилых в жилые помещения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил запросить официальное заключение правительства РФ и образовать рабочую группу.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в таких домах не подпадают под контроль госжилинспекций. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.