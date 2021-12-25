В Тульской области впервые за 60 лет построили около 890 тыс. кв. м жилья за год

ТУЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 890 тыс. кв. м жилья было построено в Тульской области в 2021 году, что является рекордом для региона за последние 60 лет. Об этом в субботу сообщил глава области Алексей Дюмин в программе "Разговор с губернатором" на телеканале "Первый Тульский".

"По итогам 2021 года в регионе построено 890 тыс. кв. м жилья. Для Тульской области это рекорд за последние 60 с лишним лет", - сказал Дюмин.

Он отметил, что в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья с 2019 года квартиры получили более 2 тыс. человек. "Благодаря соглашению с федеральным Фондом ЖКХ Тульская область досрочно завершит программу переселения - до конца 2023 года", - добавил он.

Ранее власти региона сообщали, что по итогам 2020 года ввод жилья в Тульской области составил около 679 тыс. кв. м, что на 58 тыс. кв. м больше целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда". Планировалось, что в 2021 году в регионе введут 621 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году будет строиться 832 тыс. кв. м ежегодно.

В Тульской области, по данным пресс-службы облправительства, на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до января 2017 года, по нацпроекту "Жилье и городская среда" выделено 4,8 млрд рублей. В ней принимают участие 13 муниципальных образований, до конца 2023 года в новые квартиры переедут порядка 5,1 тыс. человек. Кроме того, реализуются мероприятия по расселению аварийного фонда, не вошедшего в вышеуказанную программу и находящегося в критичном состоянии. Начиная с 2019 года на эти цели из областного бюджета направлено порядка 900 млн рублей, что позволит расселить более 20 тыс. кв. м аварийных домов.