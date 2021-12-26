Хуснуллин: новая программа расселения аварийного жилья обойдется в 600-700 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новая программа расселения аварийного жилья, признанного таковым с 2017 года, потребует 600-700 млрд рублей. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

"[Президент России] Владимир Путин принял серьезное, непростое решение, которое, кажется, не все до конца поняли. У нас аварийным считается жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. Но за этот период, почти за пять лет, еще большой объем скопился. С ним тоже надо что-то делать. Президент распорядился и эту аварийку ликвидировать. Решение капиталоемкое, оно будет стоить 600-700 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что пока выделено 45 млрд рублей для регионов, которые уже закончили действующую программу. В прошлом году таких регионов было четыре - Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалин и Карачаево-Черкесия, в 2021 году добавились Саратов, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея и Магадан.

Как сообщил ранее глава государства, новая программа, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года, затронет более 11 млн кв. м. Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.