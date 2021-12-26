Хуснуллин выступил за благоустройство существующих городов, а не строительство новых

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Строительство новых мегаполисов создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому целесообразнее благоустраивать существующие города. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица", комментируя предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу построить новые города в Сибири.

"На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект - это колоссальная нагрузка на инфраструктуру", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что у него двоякое отношение к идее Шойгу, так как надо оценивать каждый конкретный случай. "Например, можно развивать Братск. Нормальная точка роста, экономика просчитывается. Сейчас в Якутии будет расти Нерюнгри. Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки", - отметил вице-премьер.

Ранее глава Минобороны предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. Шойгу уточнил, что речь идет о городах с населением 300-500 тыс., а лучше - до миллиона человек.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/top-officials/13278741.