Хуснуллин: рост производительности труда на стройке на 20% поможет заменить 1 млн рабочих

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Повышение производительности труда на 20% в строительной отрасли, которая испытывает дефицит кадров, поможет высвободить 1 млн рабочих. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

Вице-премьер отметил, что с помощью цифровизации можно затратить относительно немного усилий, а получить эффект, кардинально меняющий всю отрасль. "В первую очередь, должна повыситься производительность труда. Если она вырастет на 10%, на стройках потребуется на полмиллиона человек меньше. Понимаете? Все просто. Поднимем производительность на 20% - высвободим уже миллион строителей", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что дефицит рабочих рук - один из главных сдерживающих факторов в экономике. "Деньги есть, возможности мы открыли, программы запустили, а людей в нужном количестве нет", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, он работает над тем, чтобы сократить бюрократические издержки, уменьшить согласительные процедуры в строительном цикле, сроки оформления документов, всю канцелярскую работу. "Если срежем документооборот на треть, экономике строительства это добавит 2 триллиона рублей в год. Представляете масштаб? Все начнет работать по-другому, производительность труда повысится", - добавил Хуснуллин.

Еще один вопрос - регистрация недвижимости. По словам вице-премьера, если выйти на регистрацию в течение дня и в электронном виде, капитализация всей страны поднимется. "Скорость движения денег вырастет, повысится оборот недвижимости - продажа, аренда, переоценка, завещание, дарение, залоговая масса в банках. Вся цепочка потянется", - подчеркнул он.