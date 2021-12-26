Хуснуллин: кабмин готовит новые подходы к развитию ЖКХ на фоне сдерживания тарифов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ готовит новые подходы к развитию жилищно-коммунального хозяйства в условиях сдерживания тарифов. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

"ЖКХ - вечная проблемная зона. Да, сделано многое, есть определенные прорывы, но впереди большой фронт работ. <…> Поэтому сейчас готовлю предложения, как изменить подходы к ЖКХ, чтобы привести отрасль в надлежащее состояние. Уже неоднократно обсуждал тему с председателем правительства и президентом страны", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что сдерживание тарифов за коммунальные услуги призвано защитить население, однако инфляция уже превышает этот уровень. "Рост тарифов не более четырех процентов, а инфляция - уже восемь. <…> Стройматериалы ведь тоже подорожали. И явно не на четыре пункта. Что это означает? Станет меньше ремонтов. Их попросту не за что будет делать. Следовательно, надежность жилого фонда снизится, а изношенность вырастет", - сказал Хуснуллин.

При этом если не навести порядок в ЖКХ, то не удастся добиться роста в строительной отрасли, добавил вице-премьер. "Не сможем подключиться к сетям, не будет нужных мощностей, не выдержим нагрузку по инженерной инфраструктуре. Зато вырастет абсолютно справедливое недовольство жителей качеством услуг. И объем капремонта людей не устраивает", - пояснил он.