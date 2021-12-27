В Хабаровске сдали дом дольщиков после вмешательства прокуратуры

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Компания в Хабаровске сдала дом дольщиков, строившийся с отставанием от сроков, после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"<...> Обществом с ограниченной ответственностью "Прайд-ДВ" получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по ул. Лазо в Железнодорожном районе г. Хабаровска", - говорится в распространенном релизе.

Дом строился с марта 2016 года, работы должны были занять не более трех лет. Однако застройщик неоднократно продлевал срок действия разрешения на строительство ввиду невозможности достройки объекта. У компании были финансовые трудности и сложности с рабочими, уточнили ТАСС в региональной прокуратуре.

Для завершения строительства дома прокуратура организовала постоянное надзорное сопровождение на всех этапах его возведения. Ход и темпы работ неоднократно оценивали, выезжая на место. Это позволило наладить эффективное взаимодействие между заинтересованными органами и ведомствами, решить вопросы, препятствующие восстановлению прав 22 дольщиков.

По данным комитета государственного и строительного надзора правительства Хабаровского края, в настоящее время в регионе ситуация с домами дольщиков остается сложной в отношении 23 многоквартирных домов и их почти 1,7 тыс. собственников. В следующем году планируется восстановить права порядка 600 владельцев жилья в шести домах. А в 2023 году - завершить строительство 13 многоквартирных домов для более чем 1 тыс. жителей края.