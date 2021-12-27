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Сбер профинансирует проекты жилой недвижимости в Петербурге и Ленобласти на 29 млрд рублей

В их числе жилой комплекс "ЛесART" группы компаний ЛенРусСтрой и проект группы компаний "Лидер Групп", предполагающий возведение шести ЖК общей площадью 242 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Сбер профинансирует более чем на 29 млрд рублей несколько проектов в области строительства жилой недвижимости в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Сбера.

Среди проектов - жилой комплекс (ЖК) "ЛесART" общей площадью 112 тыс. кв. м группы компаний ЛенРусСтрой на сумму 10,6 млрд рублей, проект группы компаний "Лидер Групп" (12 млрд рублей) - шесть ЖК общей площадью 242 тыс. кв. м.

Также Сбер откроет две кредитные линии компании ЦДС на общую сумму 6,8 млрд рублей для реализации проекта ЖК "Мурино Space". В рамках него предусмотрено возведение трех корпусов высотой от 13 до 17 этажей. На первом этапе реализации будут построены два корпуса на 1 986 квартир.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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