Власти Москвы одобрили проект пешеходного моста через Яузу в районе МГТУ им. Баумана

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Проект пешеходного моста через Яузу в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в районе МГТУ им. Баумана одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Протяженность нового моста через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостами с пандусами составит 340 м, ширина - 7,5 м. Он соединит как городские территории, так и объекты МГТУ им. Баумана, расположенные на разных берегах реки Яуза: учебно-лабораторный корпус, дворец культуры МГТУ, спортивный комплекс. Также в будущем запланировано размещение общежитий с объектами соцобслуживания", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Проектом моста предусмотрены пандусы для велосипедистов, лестничные сходы. Также запланировано переустройство инженерных коммуникаций, в том числе наружного освещения и канализации.