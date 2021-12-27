Кабмин рассмотрит возможность публикации в ГИС ЖКХ данных об энергоэффективности домов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минстрой, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры России и ДОМ.РФ подготовят предложения о публикации на портале ГИС ЖКХ данных о классах энергетической эффективности многоквартирных жилых домов. Об этом говорится в дорожной карте для внедрения технологий информационного моделирования в проектировании и строительстве, а также для использования энергоэффективных и экологичных материалов в данной сфере.

"Направлен доклад в правительство РФ с предложениями о необходимости обеспечения публикации (на портале государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) информации об удельном потреблении ресурсов на отопление зданий и о присвоенных классах энергетической эффективности многоквартирных жилых домов в субъектах РФ и муниципальных образованиях в целях анализа темпов строительства и модернизации зданий, повышения их энергетической эффективности в различных регионах РФ", - говорится в документе. Срок исполнения - сентябрь 2022 года.

Кроме того, до июля 2022 года кабмин предлагает проработать необходимость мер поддержки производителей отечественных энергоэффективных материалов. Предполагается создать список таких производителей, перечень мер для стимулирования производства отечественных экологичных стройматериалов с высокой энергетической эффективностью.

К декабрю 2022 года Росстандарт, Минстрой, Минпромторг и ДОМ.РФ подготовят план по разработке единой системы документов по стандартизации, которые учитывают передовые энергетически эффективные и экологичные технологии.