В Свердловской области в 2021 году восстановили права почти тысячи обманутых дольщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Права почти тысячи дольщиков Свердловской области, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, восстановлены в уходящем году, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона. Это более чем в три раза превышает итоги прошлого года.

"В 2021 году в Свердловской области восстановлены права почти тысячи обманутых дольщиков", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Бидонько, регион вошел в пятерку лидеров по данному показателю. Как сообщил замминистра строительства и развития инфраструктуры области Максим Махнутин, в 2021 году из плана-графика мер помощи дольщикам уже исключены 11 долгостроев и восстановлены права 745 человек. В их числе два дома в Верхней Пышме, по четыре в Екатеринбурге и Лесном, а также дом в поселке Рефтинском.

Дополнительно в 2021 году поддержку получили люди, чьи дома по тем или иным причинам не могут быть достроены или их строительство не начиналось. Всего восстановить свои имущественные права смогли 223 человека, ожидавшие жилье более 10 лет. В частности, в апреле губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир в доме, который специально для таких дольщиков построила компания "РСГ-Академическое".

Весной 2021 года губернатор сообщал, что профильными ведомствами отрабатываются различные механизмы, которые позволят в ближайшие два-три года полностью решить проблему с долгостроями. По состоянию на июнь этого года, в Свердловской области оставалось 25 проблемных долгостроев, квартиры ожидали более 1 тыс. человек. В 2020 году были восстановлены права 290 обманутых дольщиков в Свердловской области, чьи деньги были привлечены к строительству девяти домов.