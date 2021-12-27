Фонд дольщиков за год взыскал с недобросовестных застройщиков 250 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в течение года взыскал в бюджет с застройщиков, причинивших ущерб дольщикам, более 250 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"В 2021 году фондом взыскано и получено более 250 млн рублей. Эти средства поступили от продажи конкурсными управляющими имущества застройщиков-банкротов", - говорится в сообщении.

Кроме того, для возврата бюджету средств фонд заявляется потерпевшим и гражданским истцом по уголовным делам. Объем заявленных исков в делах о банкротстве составляет 28 млрд рублей, по уголовным делам - почти 20 млрд рублей.

"Работа по взысканию денег будет продолжена. Если у застройщика есть хоть какое-то имущество или деньги на счетах, то мы приложим все усилия, чтобы они были возвращены в бюджет", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Константина Тимофеева.