"Инград" создаст более 8 тыс. рабочих мест при строительстве нового квартала в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" создаст более 8 тыс. рабочих мест при строительстве микрорайона в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба девелопера в понедельник.

Отмечается, что новый жилой квартал будет построен на участке 15 га в районе деревни Румянцево в 3 км от МКАД. По проекту помимо жилья будут созданы объекты социальной инфраструктуры, торговли и спорта. "В рамках строительства нового проекта будет создано более 8 тыс. рабочих мест", - уточняется в релизе.

Сообщается, что общая площадь жилой застройки составит около 167 тыс. кв. м с кафе, парикмахерскими, аптеками и магазинами на первых этажах. Также в составе ЖК построят детский сад на 200 мест и школу на 450 мест. На территории микрорайона планируется возведение стадиона для регби на 5 тыс. мест.

В пресс-службе уточнили, что сейчас проект передан на утверждение градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Ранее девелопер "Инград" выкупил у X5 Retail Group земельный участок 15 га на Киевском шоссе. Новый микрорайон станет вторым проектом компании, реализованным вблизи аэропорта Внуково.