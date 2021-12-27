Застройщики Петербурга теперь могут онлайн подать заявку на необходимые разрешения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый инструмент подачи документов для застройщиков "Кабинет согласований", работающий по принципу "единого окна", заработал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В Единой информационной системе строительного комплекса Санкт-Петербурга открыт новый функционал - "Кабинет согласований". Теперь организации, выполняющие подключения к инженерным сетям, а также владельцы сетей могут подать одну заявку на получение всех необходимых согласований и разрешений", - сказано в сообщении.

С помощью единого окна "Кабинета согласований" можно получить разрешение на использование земельного участка от комитета имущественных отношений, согласовать заявку на производство работ в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, комитете по транспорту, комитете по градостроительству и архитектуре, получить ордер на производство работ от Государственной административно-технической инспекции, а также согласовать все действия по обследованию и восстановлению зеленых насаждений в комитете по благоустройству.

Для получения документов по принципу "единого окна" компаниям необходимо зарегистрироваться в качестве исполнителя в Единой системе строительного комплекса Санкт-Петербурга.