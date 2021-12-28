Офисно-деловой центр площадью около 18 тыс. кв. м появится на западе Москвы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Инвестор построит на западе Москвы офисно-деловой центр общей площадью около 18 тыс. кв. м, где смогут работать 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город заключил еще одно соглашение о создании мест приложения труда (МПТ), в рамках которого инвестор возведет в Западном административном округе столицы офисно-деловое здание площадью около 18 тыс. кв. м. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,5 тыс. рабочих мест. В свою очередь застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования четырех земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же - в Рублево-Архангельском", - сказал Ефимов.

По условиям соглашения, инвестор - акционерное общество специализированный застройщик "Рублево-Архангельское" - планирует ввести офисно-деловое здание в эксплуатацию в октябре 2024 года.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, этот проект - пример того, как программа помогает решать задачу сбалансированной застройки: и объект МПТ, и жилье, попадающие под программу, будут возведены в одном округе. В его реализацию девелопер вложит 1,92 млрд рублей.

"До 2025 года на территории проекта планируется построить 471 тыс. кв. м офисной недвижимости, 888 тыс. кв. метров жилья и создать около 30 тыс. рабочих мест. Офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском - первый офисный объект, который будет реализован на проекте. К моменту завершения строительства всех объектов - через 10 лет - на территории Рублево-Архангельского будет работать около 76,3 тыс. офисных сотрудников, а население составит 66,5 тыс. человек", - уточнил руководитель проекта "СберСити", генеральный директор АО "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев.

Столичная программа создания рабочих мест призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строятся жилые дома, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта - то есть в новые рабочие места.